Milan, i gol incassati nel 2023 sono un record negativo della storia dei rossoneri

Il rendimento del Milan nel 2023 è stato molto altalenante, con una tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Ciò che si è mantenuto costante, purtroppo (ma anche per colpa di) per il Milan, è una tenuta difensiva da horror. La squadra di Pioli infatti ha stabilito un nuovo record negativo per quanto riguarda i gol incassati.

La statistica Opta riporta che il Milan ha subito 64 gol nel 2023 tra tutte le competizioni, record negativo per i rossoneri nella loro storia in un singolo anno solare. Mai si erano visti nella storia rossonera dei numeri di questo tipo per quanto riguarda le reti subite.