Milan, i gol subiti pesano: da dicembre è la diciottesima difesa in Serie A

Sono tanti, forse anche troppi i gol subiti dal Milan in questa prima parte di stagione. La formazione di Stefano Pioli segna sicuramente tanto, ed alle volte questo aspetto potrebbe risultare essere anche sufficiente per portare a casa delle vittorie, ma non sempre le cose vanno come ci si aspetta.

C'è bisogno di cambiare e registrare al più presto i numeri in difesa, anche perché se da dicembre il Milan è il miglior attacco in Serie A con 25 reti segnate è allo stesso tempo la diciottesima difesa del campionato con 13 subite, 7 delle quali solo nell'ultimo mese.