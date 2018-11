Un predestinato. I numeri incoronano Patrick Cutrone. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nessuno, tra i giovani nati dal ‘98 in poi, può vantare 10 gol in Serie A, mentre il bomber rossonero è già a 12. E nessun giocatore nato dopo il ‘96 eguaglia le sue 7 reti in Europa League.