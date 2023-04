Milan, i numeri deludenti di Origi e Rebic: 23 presenze ciascuno e 5 gol in due

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tra i temi riguardanti il Milan in questa stagione, uno dei più ricorrenti è stata la mancanza di alternative in attacco dietro a Olivier Giroud che, a 37 anni suonati, ha dovuto trainare la carretta per tutta la stagione anche con il Mondiale di mezzo. Escluso Ibra, che merita un discorso a parte, chi avrebbe dovuto salire in cattedra in assenza del francese doveva essere Ante Rebic ma ancora di più Divock Origi, ingaggiato primariamente con questo scopo.

Invece i due, che hanno collezionato entrambi 23 presenze, sono fermi a 5 gol in due: tre per Rebic, almeno decisivi a inizio stagione, solo due per Origi, nessuno dei quali determinante per il risultato finale.