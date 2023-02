Milan, i numeri di Leao da attaccante esterno e seconda punta

MilanNews.it

Rafael Leao meglio da attaccante esterno o seconda punta? Secondo i dati raccolti da understat.com, nelle 15 partite di questa stagione in cui Leao ha giocato da esterno sinistro ha fatto registrare 7 gol, 5 assist, una media di 3.59 tiri ogni 90’, una media di 1.98 passaggi chiave ogni 90’, 6.86 xG e 4.40 xA (rispettivamente “expected goals” e “expected assist”), che vedono il portoghese avanzare un delta positivo di 0.14 per gli xG e di 0.60 per gli xA: in soldoni, Leao da esterno sinistro ha segnato e fatto segnare un po’ più di quello che ci si aspettava dalle condizioni in cui si è ritrovato, registrando una media complessiva di 0.50 xG e 0.32 xA ogni 90’. Numeri molto diversi da quelli che il numero 17 rossonero ha messo insieme nelle sue 3 partite da seconda punta: 0 gol, 0 assist, una media di 3.82 tiri ogni 90’ (+0.23 rispetto a quando gioca esterno), una media di 1.04 passaggi chiave ogni 90’ (-0.94), 0.97 xG e 0.63 xA, che gli valgono un delta di -0.97 per gli xG e di -0.63 per gli xA e registrano una media di 0.34 xG ogni 90’ (-0.16) e 0.22 xA ogni 90’ (-0.10). Questi dati ci raccontano come Leao da seconda punta tiri leggermente di più, risultando però drasticamente meno pericoloso, meno incisivo e meno decisivo rispetto a ciò che è abituato ad essere quando si mette a seminare il panico sulla fascia sinistra.