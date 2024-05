Milan, i numeri di Stefano Pioli contro il Torino: i tre precedenti

Manca sempre meno alla sfida in programma questa sera tra Torino e Milan, alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino in quella che sarà l'ultimo impegno in trasferta dei rossoneri di Stefano Pioli. E' dedicato proprio all'attuale tecnico rossonero questo breve focus.

Infatti, per Pioli quella di questa sera sarà la dodicesima sfida contro il Torino, solo la quarta volta in trasferta. I tre precedenti risalgono al 7-0 del 2021, il pareggio a reti bianche del 2021-22 e la sconfitta per 2-1 della scorsa stagione. Complessivamente 7 vittorie, due pareggi e due sconfitte per Pioli contro il Torino.