Milan, i numeri in carriera di De Ketelaere da punta centrale

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'idea che frulla nella testa di Stefano Pioli in vista del match del 4 gennaio contro la Salernitana è quella di piazzare Charles De Ketelaere come guida dell'attacco. Con il forfait di Origi, con l'assenza di Ibrahimovic e con il rientro di Giroud fissato al 30 dicembre, il belga potrebbe essere la soluzione numero uno per affrontare in granata. In caso, non sarà la prima volta per De Ketelaere come centravanti: l'ex-Bruges, infatti, in carriera ha disputato 48 partite in quel ruolo segnando 16 gol.