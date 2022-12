MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Questi i numeri di Matteo Gabbia nella prima parte della stagione 2022-2023:

PRESENZE IN A: 6

PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE TOTALI: 10

MINUTI IN CAMPO: 605'

GOL SEGNATI: 1 (in Champions)

AMMONIZIONI: 1