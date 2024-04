Milan, i numeri stagionali di Ismael Bennacer

vedi letture

Dopo essere stato fuori per diversi mesi per il grave infortunio rimediato a maggio 2023 nel derby di Champions League di andata della scorsa stagione (lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro), Ismael Bennacer è rientrato in campo durante questa annata e precisamente lo scorso 2 dicembre nel match di campionato a San Siro contro il Frosinone: l'algerino è entrato in campo al 79' al posto di Tijjani Reijnders.

Da quel giorno, sono questi i numeri di Bennacer con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 13

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 3

PRESENZE TOTALI: 16

MINUTI IN CAMPO: 843'

GOL: 0

ASSIST: 1

AMMONIZIONI: 1