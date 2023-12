Milan, i numeri stagionali di Rade Krunic

Rade Krunic ha collezionato fino a questo momento 14 presenze stagionali: 10 sono arrivate in campionato e 4 in Champions League, per un totale di 896' in campo. Nelle ultime settmane, però, il bosniaco è finito in fondo alle gerarchie di Stefano Pioli, tanto che non gioca nemmeno un minuto dallo scorso 28 novembre quando entrò in campo nella ripresa del match di Champions contro il Borussia Dortmund al posto dell'infortunato Thiaw (sono cinque panchine di fila).

Dietro alla riduzione del minutaggio di Krunic, da sempre uno dei fedelissimi di Pioli, ci potrebbero essere anche questioni di mercato: non è un mistero infatti che il Fenerbahçe sia da tempo sulle sue tracce e, dopo i vari tentativi in estate, vuole riprovarci a gennaio. I turchi dovranno però trovato un accordo con il Milan che non intende assolutmente regalare Rade Krunic. Attenzione anche alle voci provenienti dalla Francia in merito all'interesse del Lione per l'ex Empoli.