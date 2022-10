MilanNews.it

Per Pioli sarà l'ottava sfida al Torino, solo la terza in trasferta. I due precedenti sono il 7-0 del 2021 e il pareggio a reti bianche della scorsa stagione. Complessivamente 5 vittorie e due pareggi: l'altro è stato un pareggio tramutato in vittoria ai rigori in Coppa Italia.