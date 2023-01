Milan, i prossimi impegni: inizia la Coppa Italia, poi la prima di tre trasferte

MilanNews.it

Dopo il pareggio contro la Roma, il Milan sarà impegnato mercoledì 11 gennaio alle 21:00 contro il Torino nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: chi vince (tempi regolamentari, supplementari, rigori) accede direttamente ai quarti. Sabato, invece, sarà tempo della prima di tre trasferte consecutive: i rossoneri saranno impegnati sabato 14 gennaio alle 18 al Via del Mare di Lecce nella sfida valida per la 18esima giornata di campionato, prima di volare a Ryad per la Supercoppa Italiana contro l'Inter del 18 gennaio e di tornare in Italia per il match contro la Lazio, ultimo del girone d'andata, del 24 gennaio.