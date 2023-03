Milan, i quarti di Champions League mancano da 11 anni

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La gara contro il Tottenham in programma a Londra mercoledì sera è molto importante per il Milan che manca l'appuntamento con in quarti di finale della massima competizione europea dalla stagione 2011-2012. In quell'occasione, con Massimiliano Allegri in panchina, i rossoneri sconfissero l'Arsenal agli ottavi (4-0 a San Siro, 3-0 per i Gunners all'Emirates) ma vennero eliminati dal Barcellona ai quarti.