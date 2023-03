Milan, i quarti di Champions League mancano dal 2012

Fonte: tuttomercatoweb.com

Per ritrovare un Milan ai quarti invece serve tornare al 2011-12, quando i rossoneri eliminarono l'Arsenal nonostante una gara di ritorno vietata ai deboli di cuore (4-0 all'andata, 0-3 all'Emirates Stadium): la corsa della squadra di Allegri fu fermata dal Barcellona ai quarti, in quella che resta comunque la miglior prova del club rossonero a livello europeo dal 2006/2007. In quell'anno i rossoneri si laurearono campioni d'Europa.

2021/22 - Eliminato alla fase a gironi

2013/14 - Eliminato agli ottavi di finale dall'Atletico Madrid

2012/13 - Eliminato agli ottavi di finale dal Barcellona

2011/12 - Eliminato ai quarti di finale dal Barcellona

2010/11 - Eliminato agli ottavi di finale dal Tottenham

2009/10 - Eliminato agli ottavi di finale dal Manchester United

2007/08 - Eliminato agli ottavi di finale dall'Arsenal

2006/07 - Campione

2005/06 - Eliminato in semifinale dal Barcellona

2004/05 - Finale persa contro il Liverpool