© foto di www.imagephotoagency.it

Come si può apprendere dall'archivio dati di Transfermarkt, il Milan nell'anno solare 2022 ha collezionato 23 vittorie in Serie. In aggiunta a questi trionfi vanno aggiunti anche otto pareggi e tre sconfitte (per un complessivo di 77 punti guadagnati, ndr).