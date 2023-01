MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'obiettivo del Milan era iniziare il 2023 con una vittoria e dunque dopo il 2-1 in casa della Salernitana Stefano Pioli può essere assolutamente soddisfatto. Come riporta Opta, la squadra rossonera ha vinto sei delle ultime sette partite nel primo match del nuovo anno solare in Serie A.