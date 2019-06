Milan, i rossoneri non chiederanno la procedura d’urgenza al Tas

Il Milan ha fatto ricorso al Tas contro la sentenza della Camera Giudicante dell'UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario, ma almeno fino al 14 agosto non è fissato un appuntamento per risolvere la controversia Milan-Uefa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi non ha nemmeno intenzione di chiedere una procedura d'urgenza e dunque l'esito del ricorso arriverà quando la stagione sportiva 2019-2020 sarà già iniziata.