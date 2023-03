Milan, i rossoneri sono appena rientrati in Italia. Domani la ripresa degli allenamenti

MilanNews.it

Dopo lo 0-0 di ieri sera in casa del Tottenham e la qualificazione ai quarti di Champions League, il Milan è partito in tarda mattina dall’aeroporto di Londra Stansted e pochi minuti fa è atterrato a Malpensa. Ora i giocatori rossoneri avranno qualche ora libera e si ritroveranno domani a Milanello per la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato contro la Salernitana (lunedì alle 20.45 a San Siro).