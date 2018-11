Milan, i tifosi continuano a sognare la coppia Higuain-Ibrahimovic

Insieme non hanno mai giocato, ma potrebbero presto farlo in rossonero: stiamo parlando di Gonzalo Higuain e Zlatan Ibrahimovic, con quest'ultimo che spinge per tornare al Milan. I tifosi milanisti sognano fortemente questa coppia d'attacco che potrebbe dare una mano importante alla squadra di Gattuso per raggiungere il quarto posto. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.