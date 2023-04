Milan, i titolari di oggi a Bologna hanno segnato in tutto solo 9 gol in questa Serie A

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Oggi a Bologna, Stefano Pioli ha messo in campo dal primo minuto tutte le seconde linee, a parte Mike Maignan che è stato confermato in porta. I titolari rossoneri del Dall'Ara hanno segnato finora in tutto appena 9 reti in questa Serie A , così suddivise:

1 Kalulu

1 Ballo-Touré

1 Pobega

1 Saelemaekers

3 Rebic

2 Origi