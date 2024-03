Milan, Ibra comanda già. Gazzetta: "Mercato e allenatore: scalata in due mesi"

Zlatan Ibrahimovic non smette mai di stupire. Se già da giocatore aveva avuto un impatto precoce con il grande calcio giocando la Champions League già a vent'anni, da dirigente sta bruciando le tappe ancora di più. A giugno ha chiuso calcio giocato con le lacrime agli occhi, a dicembre Gerry Cardinale lo ha ingaggiato nominandolo Partner operativo di RedBird e Senior Advisor della proprietà al Milan e oggi - paragonando la dirigenza ad una formazione - è già al centro dell’attacco.

Come riporta La Gazzetta dello Sport Ibra è stato inquadrato con un ruolo senza confini ben definiti, per avere margini di manovra ampi. Una mossa da parte della proprietà con l'idea di dare allo svedese il comando delle operazioni legate all’area tecnico-sportiva. Sarà, ad esempio, in prima linea per quanto riguarda il futuro della panchina rossonera, con la sua parola che conterà di più di altre agli occhi di Cardinale. Inoltre, è già un punto di riferimento per il mercato e per la questione stadio.