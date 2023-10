Milan-Ibra. CorSera: "Si lavora per il suo ritorno, ma per adesso lui prende tempo"

Milan in difficoltà, più a livello ambientale che di risultati. Dopo le uscite polemiche contro il Napoli di Leao e Giroud, la sensazione - anche all’interno del gruppo - è che serva più che mai una figura dirigenziale di campo che riporti equilibrio e leadership in uno spogliatoio che manca di personalità e che corre il rischio di scivolare nell’anarchia in certe fasi critiche.

Il nome più papabile è quello di Zlatan Ibrahimovic, con il il patron di RedBird Cardinale che lo corteggia da settimane insieme all'ad Furlani. Lo svedese, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sta prendendo tempo per decidere. Dopo 25 anni di calcio si sta godendo la nuova esistenza libera da impegni quotidiani, come allenamenti e partite.

Inoltre, oggi Zlatan è un businessman che diversifica gli investimenti: dal padel all’immobiliare, dalla moda alle app. Ci sarebbe quindi anche il nodo dei numerosi contratti pubblicitari personali che andrebbe eventualmente risolto: questione comunque non isormontabile.