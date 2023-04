Milan, Ibra fuori dalla lista Champions ma il suo ruolo rimane fondamentale

MilanNews.it

Come riferisce oggi Tuttosport, e come riportato ieri da MilanNews.it (QUI), Zlatan Ibrahimovic è prossimo al rientro e potrebbe già essere convocato per la partita contro il Lecce di domenica alle 18. Lo svedese non potrà essere utilizzato in Champions League, perché fuori dalla lista un po' come successo a Ronaldo nel 2007, ma ugualmente potrà e dovrà dare un grosso contributo anche in ottica europea: infatti è necessario che Zlatan possa stare bene per dare il giusto ricambio a Olivier Giroud che, nei derby, dovrà essere tirato a lucido.

Dunque l'apporto di Ibra nelle prossime gare di campionato potrebbe essere cruciale.