© foto di www.imagephotoagency.it

Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dall'operazione al ginocchio di fine maggio e spera di poter tornare in campo il prima possibile. L'attaccante svedese non gioca una partita ufficiale dallo scorso 22 maggio, giorno in cui il Milan ha battuto 3-0 in trasferta il Sassuolo e si è laureato Campione d'Italia.