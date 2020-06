Il recupero di Zlatan Ibrahimovic dall'infortunio al polpaccio, ma al momento non ci sono ancora certezze su quando potrà tornare in campo: l'ipotesi più ottimistica parla del 28 giugno contro la Roma, altrimenti una delle gare in programma ai primi di luglio contro Spal, Lazio e Juventus. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.