Milan, Ibrahimovic contro la Roma ha segnato 12 gol in 19 partite

Per la partita contro la Roma, il Milan potrà contare sulla prolificità di Zlatan Ibrahimovic quando gioca contro i giallorossi. Sono infatti 12 le reti che lo svedese ha segnato in carriera contro la Roma nelle 19 partite in cui ci ha giocato contro. Inoltre, la Roma è la squadra affrontata più volte da Ibrahimovic in carriera. Il Milan ha bisogno del migliora Ibra per uscire da un momento non felice.