Milan, Ibrahimovic darà il suo contributo in tutte le aree: la sua importanza sempre più evidente

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic in casa Milan: la sua importanza sarà sempre più evidente nei prossimi mesi. Ad oggi è una presenza fissa a Milanello prima e durante gli allenamenti, per avere colloqui personali con i giocatori, con l’allenatore e tutto lo staff. Ha avuto dialoghi con ogni area della società, ed è in prima fila allo stadio quando gioca la squadra, sia in casa che in trasferta.

A livello manageriale lo svedese sarà coinvolto in molte attività del club e lavorerà con in un team insieme alle figure già esistenti. Darà il suo contributo e il suo giudizio sul mercato, consigliando giocatori e andando a parlare direttamente con loro per spiegare il progetto milanista. In questo senso Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio saranno sempre operativi con il monitoraggio dei giovani talenti, ma anche Ibrahimovic darà il suo punto di vista.

L’amministratore delegato Giorgio Furlani è l’unico in sede con potere di firma, sarà lui ad avallare gli acquisti dal punto di vista finanziario, ma si confronterà con Ibrahimovic su quale profilo scegliere sul mercato. Zlatan sarà sempre più dentro le decisioni, ed è ciò che ha sempre chiesto. D’altronde l’ex attaccante non avrebbe mai accettato un ruolo di facciata, oppure di essere solo una semplice mascotte, Ibrahimovic vuole responsabilità e ha sempre detto di voler fare la differenza anche in queste nuove vesti".