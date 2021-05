Milan, Ibrahimovic ha voglia di allenarsi: ecco il video social

Come pubblicato sui suoi profili social, Zlatan Ibrahimovic è a Milanello ad allenarsi. Non sta svolgendo le classiche sedute con la squadra, ma sta lavorando a parte. Per lui cyclette in solitudine all’aria aperta. Lo svedese ha voglia di tornare più forte di prima, anche se l’infortunio accorsogli nel match contro la Juventus lo costringerà a saltare anche gli Europei con la sua Nazionale.

It’s not over until I say It’s over pic.twitter.com/JHTZWmUN71 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 19, 2021