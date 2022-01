Stasera contro lo Spezia, sarà Zlatan Ibrahimovic a guidare l'attacco rossonero. Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, lo svedese non segna a San Siro da oltre quattro mesi: l'ultima volta che l'attaccante del Milan è andato in gol in una gara casalinga risale infatti al 12 settembre 2021 contro la Lazio.