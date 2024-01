Milan, Ibrahimovic oggi a Milanello con la squadra: domani sarà a San Siro

Giorno di rifinitura a Milanello per il Milan di Stefano Pioli, che domani alle 20.45 ospiterà a San Siro la Roma di José Mourinho in una sfida delicata non solo per il momento che stanno attraversando le due squadre, ma anche e soprattutto in ottica Champions League. Presente all'allenamento di oggi al fianco della squadra Zlatan Ibrahimovic, che pochi minuti fa ha lasciato il centro sportivo rossonero per rientrare a casa.

Lo svedese domani sera sarà presente a San Siro al fianco di Giorgio Furlani e del presidente Gerry Cardinale, anche lui atteso a Milano per la partita fra il Milan e la Roma.