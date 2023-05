Milan, idea Kamada: i suoi numeri complessivi nelle Coppe europee

MilanNews.it

Daichi Kamada è un profilo che piace al Milan. Il centrocampista giapponese è in scadenza con l'Eintracht il prossimo giugno e lascerà quasi sicuramente la Germania per proseguire la propria esperienza altrove. Il classe '96, in Germania dal 2017, ha avuto modo di giocare anche un discreto numero di partite europee. Con la maglia dell'Eintracht, Kamada ha collezionato complessivamente 38 presenze fra Champions League (8), Europa League (29) e Supercoppa Europea (1) riuscendo a segnare 14 reti e fornire 4 assist.