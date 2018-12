Milan, ieri contro il Torino le assenze si sono fatte sentire di più rispetto alle ultime partite

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, nella sfida di ieri contro il Torino a San Siro, le assenze di alcuni titolari come Romagnoli, Biglia e Bonaventura si sono fatte sentire di più rispetto alle ultime partite: sono mancate per esempio la fisicità del capitano a guidare la difesa, il giro palla dell'argentino in mezzo al campo e gli strappi di Jack in avanti.