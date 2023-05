Milan, ieri la curva a Milanello: nessuna contestazione, solo l’invito a dare tutto fino alla fine della stagione

Ieri a Milanello si è presentata la Curva Sud rossonera e tanti tifosi milanisti che hanno voluto caricare la squadra in vista dell'euroderby di domani sera. Come spiega il Corriere della Sera questa mattina, non c'è stata nessuna contestazione nonostante gli ultimi risultati negativi, ma solo solo l’invito a dare tutto fino all’ultimo momento della stagione.