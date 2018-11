Nel post-partita di ieri contro la Lazio, Rino Gattuso ha dichiarato: "Prima del gol avevo pensato di cambiare gli esterni per mettere Conti e Laxalt". Come tesimoniano quindi le parole del tecnico rossonero, si avvicina sempre di più il rientro in campo del terzino rossonero, ormai pronto dopo un lungo calvario.