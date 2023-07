MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il 10 luglio, fra sei giorni esatti, il Milan si ritroverà al centro sportivo di Milanello per iul tradizionale raduno di inizio anno. Prima del primissimo allenamento della squadra, però, ci sarà spazio per la conferenza stampa di Stefano Pioli che è in programma alle ore 14.30.