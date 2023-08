Milan, il 17 agosto la presentazione del third kit: "A work of (he)art"

Il Milan ha annunciato con un breve video sui propri canali social che giovedì 17 agosto sarà presentato il nuovo third kit rossonero per la stagione 2023/2024 (QUI le anticipazioni). Il club rossonero ha voluto fare un gioco di parole: "It's a work of (he)art", un lavoro di cuore ma anche artistico. Il video del club.