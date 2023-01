Milan, il 2022 di Ibra: appena 303' in campo e un solo gol segnato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 2022 non è stato un anno semplice per Zlatan Ibrahimovic, il cui rendimento è stato pesantemente condizionato da un problema al ginocchio che lo ha costretto ad operarsi a maggio e a restare poi ai box per tutti i mesi restanti. Ovviamente anche i suoi numeri nell'anno solare ne hanno risentito: nel 2022, infatti, lo svedese ha giocato appena 303' e ha segnato un solo gol (il 9 gennaio in casa del Venezia).