Milan, il 31 maggio amichevole a Perth contro la Roma: in panchina ci sarà Bonera

vedi letture

Quella di domani contro la Salernitana a San Siro sarà l'ultima partita ufficiale del Milan, ma non l'ultima gara in assoluto della stagione milanista: la squadra rossonera sarà infatti impegnata il 31 maggio a Perth, in Australia, in un'amichevole contro la Roma di Daniele De Rossi. Sulla panchina del Diavolo, non ci sarà Stefano Pioli, il cui addio è stato ufficializzato questa mattina, ma Daniele Bonera, collaboratore tecnico dell'allenatore emiliano e prossima guida della squadra Under 23 del Milan. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

Per questa partita, Milan e Roma, nel trentennale della scomparsa di Agostino Di Bartolomei, ex giocatore rossonero e giallorosso, indosseranno sulla maglia una patch speciale con la scritata "AGO IERI, OGGI, SEMPRE" per rendere omaggio ad uno straordinario uomo e campione che ha lasciato un ricordo indelebile in ogni tifoso.