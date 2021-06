Milan, il 41.9% dei gol segnati in questa stagione di A arrivano da situazioni di palla morta

Guardando a dati e statistiche della stagione rossonera, si può sottolineare un dato importante riguardo la squadra di Pioli. Il 41.9% dei gol segnati dal Milan in questa annata, infatti, sono arrivati da situazioni di palla morta. Solo il Benevento ha registrato una percentuale maggiore.

41.9% of the goals scored by #ACMilan this season came from dead ball situations. Only Benevento recorded a higher percentage over the course of the 2020-21 Serie A campaign. pic.twitter.com/jR2qljgoTZ