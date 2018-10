Milan, il bilancio di Gattuso contro le big: 8 sfide positive, battuto solo da Juve e Napoli

In vista del prossimo derby in arrivo, è tempo di analizzare i precedenti di Gennaro Gattuso contro le big italiane. Considerando le sfide di Serie A e TIM Cup dal suo insediamento sulla panchina rossonera, Ringhio ha affrontato 11 volte le 'grandi' del nostro campionato intese come Juventus, Napoli, Roma, Inter e Lazio. Questo il bilancio complessivo:

Vs Juventus: 2 partite, 2 sconfitte

Vs Napoli: 2 partite, 1 pareggio 1 sconfitta

Vs Roma: 2 partite, 2 vittorie

Vs Inter: 2 partite, 1 vittoria 1 pareggio

Vs Lazio: 3 partite, 2 vittorie 1 pareggio