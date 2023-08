Milan, il bomber da almeno 20 gol manca da 11 anni

vedi letture

L'attacco del Milan sarà uno dei punti interrogativi per questo inizio di stagione. I rossoneri hanno rinforzato molto il reparto delle fasce ma a oggi, come centravanti, rimane il solo Giroud supportato come alternativa da Colombo. La Gazzetta dello Sport oggi ricorda che l'ultimo attaccante a sfondare quota 20 gol in campionato fu Zlatan Ibrahimovic (28). Ma è passato troppo tempo, correva infatti la stagione 2011/2012. Quest'anno ci si aspetta il salto di qualità, in questo senso, da Rafael Leao.