Milan, il borsino del mercato rossonero: tutti i colpi in entrata e in uscita ad oggi

Ufficialmente il mercato in Italia è iniziato solo due giorni fa ma il Milan è già tra le squadre più attive, sia in entrata che in uscita. Queste tutte le operazioni del club rossonero ad oggi.

IN USCITA

Sandro Tonali - Newcastle*

Zlatan Ibrahimovic - Svincolato

Brahim Diaz - Fine prestito

Tiemoue Bakayoko - Fine prestito

Sergino Dest - Fine prestito

Cirpian Tatarusanu - Svincolato

Aster Vranckx - Fine prestito

IN ENTRATA

Ruben Loftus-Cheek - Titolo definitivo dal Chelsea

Marco Sportiello - Parametro zero

Lorenzo Colombo - Controriscatto dal Lecce

* in attesa di ufficialità