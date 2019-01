Milan, il calcolo "Champions" di Gattuso: 40 punti nel ritorno

Dopo aver incassato la fiducia dei vertici rossoneri, Gattuso deve ora concentrarsi sull’obiettivo imposto dal club: il ritorno in Champions League. Come riporta il quotidiano Il Giornale, secondo i calcoli di Rino, nel girone di ritorno, in 19 sfide, deve totalizzare 40 punti per raggiungere una quota sufficientemente sicura (71). Più di 2 punti a partita che non sembrano essere alla portata del Milan di dicembre.