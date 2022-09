Milan, il calendario fino al Mondiale tra Serie A e Champions League

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sosta per le nazionali, nel prossimo week-end riprenderà la Serie A, con il Milan che sarà impegnato sabato in casa dell'Empoli. I rossoneri sono attesi da un vero e proprio tour de force fino alla sosta per i Mondiali in Qatar, con 12 match in meno di un mese e mezzo. Questo il calendario del Diavolo tra campionato e Champions League:

01-10 Empoli-Milan

05-10 Chelsea-Milan

08-10 Milan-Juventus

11-10 Milan-Chelsea

16-10 Verona-Milan

22-10 Milan-Monza

25-10 Dinamo Zagabria-Milan

30-10 Torino-Milan

02-11 Milan-Salisburgo

05-11 Milan-Spezia

08-11 Cremonese-Milan

13-11 Milan-Fiorentina