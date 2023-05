Milan, il commento di Pioli sulle parole di Antetokounmpo

MilanNews.it

Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa sulle dichiarazioni rilasciate qualche giorno dal giocatore dell'NBA Giannis Antetokounmpo sullo sport e il fallimento: "Mi è piaciuto tantissimo come si è posto, anche come ha detto certe cose. Com'è che si dice: sono perfettamente d'accordo a metà.

È chiaro che nello sport ad altissimo livello alla fine vince solo uno e gli altri non possono vincere, quindi parlare spesso di fallimento, che è una parola piena di negatività, è pesante. Dipende sempre dall'obiettivo iniziale: se si puntava a vincere all'inizio e non si vince è chiaro che il risultato sia deludente, perché il risultato è importante; quindi sto dalla parte di Giannis e mi è piaciuto molto come l'ha detto. Chi fa sport deve credere che è così, cioè che le delusioni e le sconfitte servono per diventare più forti nel futuro".