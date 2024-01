Milan, il confronto con il tuo passato: in due stagioni i rossoneri avevano ottenuto più punti

Il Milan vince 3-2 in casa dell'Udinese mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Brutto episodio quello subito da Mike Maignan, quando nel corso del primo tempo la gara è stata sospesa dal Sig. Maresca per dei cori razzisti rivolti al super portiere del Milan. Questo un breve focus che evidenzia i punti del Milan, con due paragoni interessanti riguardanti il passato.

Infatti, Il Milan ha raccolto 45 punti nelle prime 21 gare in questa Serie A (14V, 3N, 4P): nelle ultime 17 stagioni (dal 2006/07) solo nel 2020/21 (49) e nel 2021/22 (48) i rossoneri ne avevano ottenuti di più dopo lo stesso numero di partite nel massimo campionato