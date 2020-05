Milan, il cordoglio per la scomparsa del giovane calciatore Andrea Rinaldi

Con un comunicato sul proprio profilo Twitter, l'Ac Milan ha manifestato il cordoglio per la prematura scomparsa di Andrea Rinaldi, centrocampista del Legnano con un passato nel settore giovanile dell'Atalanta. Questo il contenuto del comunicato: "Apprendiamo con dolore la notizia della prematura scomparsa di Andrea Rinaldi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutto l’AC Legnano"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">We are deeply saddened by the untimely passing of AC Legnano player, Andrea Rinaldi. All our thoughts are with his family and loved ones<br><br>Apprendiamo con dolore la notizia della prematura scomparsa di Andrea Rinaldi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutto l’AC Legnano</p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1259829050538889217?ref_src=twsrc%5Etfw">May 11, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>