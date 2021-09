Milan, ‘il Genio’ Savicevic oggi compie 55 anni: auguri di buon compleanno

Nato a Podgorica il 15 settembre 1966, Dejan Savicevic compie oggi 55 anni. Fantasista agile, veloce, talentuoso e mancino di piede, Savicevic era abile nel fornire assist ai compagni dopo aver dribblato i suoi diretti avversari. Ha vestito la maglia del Milan dal 1992 al 1998, collezionando 144 presenze e realizzando 34 gol. Il suo palmares in rossonero parla di 3 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 1 Coppa Campioni e 1 Supercoppa europea. Nella sua carriera da calciatore, Savicevic ha fatto anche la storia della Stella Rossa, squadra con cui ha giocato 118 partite in totale segnando 41 reti. È ritenuto da molti il miglior giocatore montenegrino di sempre. Giocò con la Jugoslavia prima della scissione dei paesi balcanici. Tanti auguri al ‘Genio’, da sempre ben ricordato da tutti i tifosi del Milan.

Dejan Savićević turns 55 today and we wish him a great day!



Tanti auguri al genio Savićević che oggi compie 55 anni! #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/l0mpkOCbBa