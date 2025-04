Milan, Il Giornale e il giallo Walker: si è fatto male a casa o in campo?

Ma Kyle Walker, che si è fratturato il gomito destro nei giorni scorsi, si è fatto male a casa o in campo? Se lo chiede questa mattina Il Giornale e il dubbio nasce dalla conferenza stampa di ieri di Sergio Conceiçao che, parlando degli assenti, prima ha dichiarato che l'inglese è caduto in casa e poi si corretto subito dopo dicendo che "per casa intendo Milanello". Il quotidiano ricorda poi che il giocatore in prestito dal Manchester City e solo a fine stagione il club di via Aldo Rossi deciderà se riscattarlo o meno, pagando 5 milioni di euro.

Questo il comunicato del Milan sull'infortunio al gomito di Kyle Walker: "AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".