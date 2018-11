Milan, il gol del giorno: il destro fulminante di Cucchiaroni abbatte il Toro

Il gol del giorno sulle pagine social del Milan è quello di Ernesto Cucchiaroni, ex attaccante rossonero, che in Milan-Torino 4-0 della stagione 1957-1958 realizza una splendida rete con un destro fulminante dall'interno dell'area di rigore, che si insacca sotto la traversa. Eccolo.

Cucchiaroni gives the keeper no chance with a close range bullet

Destro micidiale di Cucchiaroni da distanza ravvicinata pic.twitter.com/yTy1SmHBX3